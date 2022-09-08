Болсонару назвал предстоящие выборы в Бразилии "борьбой добра и зла"

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал предстоящие в октябре всеобщие выборы борьбой добра и зла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что нам предстоит борьба добра со злом, злом, которое закрепилось [во власти] в нашей стране на 14 лет. Какова наша цель? Вечная свобода", - заявил политик, выступая перед своими сторонниками в столице.

Он также призвал всех прийти на избирательные участки 2 октября, чтобы "переубедить тех, кто придерживается иного мнения". "Убедим их в том, что так лучше для нашей Бразилии", - сказал Болсонару. При этом президент призвал представителей других ветвей власти действовать "в конституционном поле".

Чуть ранее глава государства присутствовал на традиционном параде в честь Дня независимости Бразилии на главном проспекте Бразилиа. Главы законодательной и судебной властей страны не явились на мероприятие.

Нынешнее заявление политик сделал в день, когда в Бразилии отмечают 200-летие независимости от португальской короны и чуть менее чем за месяц до очередных президентских выборов, на которых его основным конкурентом в борьбе за переизбрание выступает лидер Партии трудящихся, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва. Согласно последним опросам, социалист имеет наивысшие шансы на победу, опережая Болсонару на 10 п. п. в первом туре и на 18 п. п. в случае второго тура, который при необходимости состоится 30 октября.