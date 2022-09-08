В Канаде задержали причастного к убийству 10 человек преступника

Канадская полиция обнаружила и задержала преступника, который причастен к убийству 10 человек в провинции Саскачеван. Об этом сообщил телеканал CTV ссылаясь на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время он доставлен в больницу. Майлз Сандерсон был найден в угнанном пикапе на обочине одной из дорог населенного пункта Ростерн, который находится в 65 км к северо-востоку от крупнейшего города провинции Саскатуна.

Преступление было совершено 4 сентября в поселении коренных жителей Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и в городе Велдон в провинции Саскачеван. Полиция заочно предъявила обвинения в убийстве Дэмьену и Майлзу Сандерсонам, одной из жертв стал 14-летний подросток. Пострадали 18 человек.

В понедельник Дэмьен Сандерсон был найден мертвым. Зона поиска включала Саскачеван и соседние провинции Альберта и Манитоба.