Число жертв крупного землетрясения на юго-западе Китая возросло до 82 человек

Количество жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе КНР возросло до 82 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду местные СМИ сообщили о 74 погибших и 26 пропавших. К настоящему моменту стихия унесла жизни 46 человек в уезде Лудин, где находился эпицентр. Остальные 36 жертв зарегистрированы в городе Яань. Кроме того, свыше 270 жителей получили травмы.

Власти зафиксировали большую сейсмическую активность в юго-западном регионе КНР в понедельник.

Поиски пропавших продолжаются. Правительство направило в зону бедствия материальную помощь - палатки, одеяла и продовольствие.