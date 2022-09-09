КНДР закрепила законодательно статус ядерного государства

Власти КНДР приняли новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Об этом в пятницу сообщило агентство KCNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил", - сказал лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Верховного народного собрания, которое приняло "Закон о политике в сфере ядерных сил". В частности, в нем указывается, что КНДР, будучи "ответственной ядерной державой", не станет передавать другим странам ядерное оружие, не станет делиться ядерными технологиями, оборудованием и материалами для его производства.

В документе содержатся пункты о структуре и командовании ядерными силами, о целях, об условиях использования ядерных сил и порядке принятия соответствующего решения. "Ядерные силы подчиняются исключительно председателю Государственного совета. Право на принятие всех решений в отношении ядерного оружия принадлежит председателю Государственного совета", - сказано в законе.