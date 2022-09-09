Япония продолжит сотрудничать с США и Южной Кореей по денуклеаризации КНДР

Япония продолжит тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по вопросам, касающимся денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы на постоянной основе следим за действиями Северной Кореи, включая те, что связаны с военной сферой. Ракетно-ядерная программа Северной Кореи угрожает безопасности нашей страны и всего международного сообщества. Это категорически неприемлемо. Мы продолжим тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он, комментируя принятие в КНДР нового "Закона о политике в сфере ядерных сил", который юридически закрепил статус ядерного государства.

В документе содержатся пункты о структуре и командовании ядерными силами, о целях, об условиях использования ядерных сил и порядке принятия соответствующего решения. В частности, в нем указывается, что КНДР, будучи "ответственной ядерной державой", не станет передавать другим странам ядерное оружие, не станет делиться ядерными технологиями, оборудованием и материалами для его производства.