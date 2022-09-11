В Японии могут скоро отменить ограничения на въезд, в том числе для туристов

Правительство Японии рассматривает возможность дальнейшего смягчения ограничений на въезд в страну, в том числе отмену суточного лимита на количество въезжающих, установленный сейчас на уровне 50 тыс. человек, и снятие ограничений на самостоятельный туризм. Об этом в эфире телеканала Fuji заявил в воскресенье заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма", - сказал он, отметив, что в мире постепенно восстанавливаются поездки после пандемии. В этой связи он отметил, что в скором времени Токио может отменить остающиеся ограничения, в том числе суточный лимит на количество въезжающих в страну и запрет на самостоятельный туризм вне рамок пакетных туров, а также ослабить визовый режим.

Отвечая на вопросы, когда это может быть сделано, он не назвал точных сроков, но отметил, что "это должно быть сделано в ближайшем будущем", и сослался на то, что многие туристы хотели бы посетить Японию уже "этой осенью и зимой".

Япония уже ослабила ряд ограничений на въезд с 7 сентября. Так, трижды вакцинированным признанными в стране вакцинами не нужно сдавать тест на коронавирус перед вылетом. Кроме того, суточный лимит на количество въезжающих в страну был увеличен с 20 тыс. до 50 тыс., также допускаются индивидуальные туристы без обязательного сопровождения гида, купившие пакетный тур у турагентств. Самостоятельные поездки, для которых турист сам покупает себе билеты и бронирует гостиницу, пока под запретом.