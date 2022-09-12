Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 93

Число погибших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе КНР увеличилось до 93, еще 25 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство Синьхуа сообщало о 88 погибших и 30 пропавших без вести.

"По данным на 17:00 11 сентября, в общей сложности 93 человека погибли, в том числе 55 в Гарцзе-Тибетском автономном округе, 38 в городе Яань. Кроме того, 25 человек числятся пропавшими без вести, среди них девять в узде Лудин Гардзе-Тибетского автономного округа, 16 в уезде Шимянь города Яань", - передает телеканал.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Сычуань 5 августа.