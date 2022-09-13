В Канаде в результате стрельбы погибли два человека, в том числе полицейский

В результате стрельбы в Миссиссоге, Милтоне и Гамильтоне (южная часть провинции Онтарио в Канаде) два человека, в том числе полицейский, погибли и три получили ранения, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Все инциденты связаны между собой. Первые выстрелы прозвучали в кафе в Миссиссоге, где убили полицейского и ранили еще одного человека. Затем подозреваемый - чернокожий мужчина - поехал в Милтон, где открыл стрельбу в магазине автозапчастей. Там он застрели одного и ранил еще двух человек.

Затем преступник поехал в Гамильтон, где его убили правоохранители. Личность стрелка установили - им оказался 30-летний Шон Питри. Мотивы его действий выясняют.