Жители Еревана выходят на стихийные акции протеста после выступления Пашиняна в парламенте (ВИДЕО)

Жители Еревана вышли на стихийные акции протеста к зданиям правительства и парламента после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее Пашинян заявил в парламенте, что взял на себя ответственность за трудное решение, которое приведет к миру.

"Выходите на улицы. Пусть каждый из нас позвонит своим друзьям и близким и позовет их сюда. Перекрывайте улицы. Не дайте продать страну этим предателям", - скандируют протестующие.

Движение по проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания, перекрыто протестующими. На месте пока не видно лидеров оппозиционных партий. По оценке корреспондента ТАСС, у здания правительства, расположенного примерно в 2 км от парламента, собралось около 1 тыс. человек, оно оцеплено полицией. У парламента людей гораздо больше. Число протестующих с каждой минутой увеличивается.

Участники стихийной акции протеста против действий армянских властей попытались сломать ворота перед зданием парламента Армении, но прекратили попытки.