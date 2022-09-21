Гутерриш обсудил с Токаевым присутствие организации в Казахстане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел на полях 77-й сессии Генассамблеи встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которой обсудил присутствие сотрудников всемирной организации в стране. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь встретился с <...> господином Касым-Жомартом Токаевым, президентом Республики Казахстан. Генеральный секретарь и президент обсудили сотрудничество ООН с Казахстаном, в том числе присутствие ООН в стране и в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Помимо этого указывается, что стороны обсудили последние события в регионе.