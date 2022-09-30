На северо-западе Мексики произошло обрушение в шахте

Обрушение произошло в четверг в шахте в муниципалитете Инде в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом сообщил в Twitter губернатор региона Эстебан Вильегас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я дал указание немедленно оказать помощь в связи с <...> происшествием на шахте в муниципалитете Инде, - говорится в записи. - Уже развернуты группы сил гражданской обороны, сотрудников специальной спасательной службы и медиков". Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

В начале августа в северном мексиканском штате Коауила произошла авария на угольной шахте "Пинабете". Пятеро горняков, получивших травмы, смогли выбраться на поверхность, а десять их коллег остались под землей. Спасательная операция с участием сотен специалистов и привлечением десятков единиц техники не принесла результатов.

В Коауиле 19 февраля 2006 года на угольной шахте "Паста-де-Кончос" прогремел взрыв, отрезавший путь на поверхность 65 горнякам, попытки пробиться к ним оказались безуспешны. В конце того же месяца руководство компании, которой принадлежала шахта, объявило, что шансов выжить у оставшихся под землей людей нет. Позднее было решено прекратить добычу угля на этом предприятии.