Глава МАГАТЭ запланировал визиты в Москву и Киев на следующей неделе

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву и Киев на следующей неделе в рамках усилий по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщается на сайте агентства, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".
"Ожидается, что он посетит Москву и Киев на следующей неделе", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Отмечается, что Гросси продолжает консультации и другие усилия, направленные на согласование и скорейшее создание зоны безопасности.
Ранее в сентябре МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорилось, в частности, о необходимости срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий.
"Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - указали авторы.
МАГАТЭ выразило готовность начать консультации по созданию зоны безопасности.