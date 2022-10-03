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Лула да Силва обогнал Болсонару и лидирует на выборах президента Бразилии

Другие страны Материалы 3 октября 2022 05:04 (UTC +04:00)
Лула да Силва обогнал Болсонару и лидирует на выборах президента Бразилии

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Лидер Партии трудящихся Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обошел действующего президента Жаира Болсонару на прошедших 2 октября президентских выборах и увеличивает отрыв. Об этом свидетельствуют данные обработки 97,45% протоколов электронных урн, опубликованные на сайте Высшего избирательного суда страны (ВИС, выполняет функции ЦИК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У экс-президента Бразилии Лулу да Силву, стоявшего во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год, 47,95% голосов. Его поддержали более 55 млн человек. У Болсонару 43,62% голосов, за него проголосовали свыше 50 млн человек. По данным ВИС, из более чем 156 млн зарегистрированных избирателей почти 32 млн человек не явились на избирательные участки.

Лула да Силва и Болсонару вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 30 октября.

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