Власти Канады ужесточили санкционные меры в отношении Ирана

Власти Канады ужесточают санкционные меры в отношении Ирана, которые навсегда лишат права на въезд в североамериканскую страну более 10 тыс. членов Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), а также запретят все транзакции, связанные с этой структурой. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это лишит навсегда доступа на территорию Канады 50% высшего руководства КСИР, более 10 тыс. офицеров и высокопоставленных членов", - сказал он. Кроме того, Оттава запретит все транзакции с КСИР.

По словам Трюдо, Оттава также "расширит возможности" в борьбе с отмыванием денег и незаконной финансовой деятельностью, которую могут вести представители иранской власти и военные в Канаде, а также для защиты канадцев иранского происхождения "от иностранного вмешательства". Для этого, в частности при МИД Канады будет создано специальное новое бюро по санкциям. На указанные цели из бюджета будут выделены 76 млн канадских долларов (55,4 млн долларов США). Премьер Канады добавил, что Оттава намерена продолжать санкционную политику в отношении Тегерана.