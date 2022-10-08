В Мексике из-за взрыва на газопроводе погиб один человек

Мощный взрыв прогремел в пятницу на участке газопровода нефтегазовой компании Pemex в штате Табаско на юго-востоке Мексики, один человек погиб. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям (IPCET) на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Координатор IPCET Мауро Негрин подтвердил гибель одного человека, 55-летнего мужчины", - говорится в записи. Власти полагают, что именно его действия привели к чрезвычайному происшествию. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из района, где произошла утечка газа, более 110 человек. Специалисты Pemex ведут ликвидацию последствий аварии, ожидается, что эта работа может занять порядка трех дней.

В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex, по которому транспортировалось топливо, прогремел взрыв. В тот момент там находились несколько сотен местных жителей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее умерли в больницах от полученных ожогов и травм.