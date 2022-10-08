КНДР назвала ракетные пуски защитой "от прямых военных угроз США"

Последние ядерные испытания, проведенные КНДР, представляют собой меры самообороны, которые вызваны постоянными военными угрозами со стороны Соединенных Штатов, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) в субботу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Испытательные пуски ракет КНДР является регулярными и запланированными шагами в области самообороны, предпринимаемыми для защиты безопасности страны и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые продолжаются уже более полувека", - сообщает ЦТАК.

Комментарий опубликован в ответ на резолюцию недавней сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в которой северокорейские ракетные пуски названы нарушением резолюций СБ ООН и Конвенции о международной гражданской авиации.

Национальная авиационная администрация (НАА) КНДР подчеркнула, что ракетные пуски проводятся с учетом "безопасности гражданских воздушных судов на международных рейсах, они не представляют никаких угроз для безопасности не только гражданской авиации, но и соседних стран, и региона в целом".

"ИКАО не следует присоединяться к США и другим силам, выступающим против КНДР, стремящимся использовать свою площадку в качестве рычага политического давления, смешивая политические и военные проблемы, связанные с Корейским полуостровом, (...) и занять беспристрастную позицию", - отметило агентство.