На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7

На севере Японии в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился у южного побережья острова Хоккайдо, очаг залегал на глубине примерно 50 км под океанским дном.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

По данным управления, 10 октября также зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 на северо-востоке Японии у побережья префектуры Мияги на глубине около 40 км. Угроза цунами не объявлялась. Сведений о возникновении нештатных ситуациях на АЭС "Фукусима-1" из-за произошедшего не поступало.