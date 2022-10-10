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На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Другие страны Материалы 10 октября 2022 05:00 (UTC +04:00)
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7

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На севере Японии в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился у южного побережья острова Хоккайдо, очаг залегал на глубине примерно 50 км под океанским дном.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

По данным управления, 10 октября также зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 на северо-востоке Японии у побережья префектуры Мияги на глубине около 40 км. Угроза цунами не объявлялась. Сведений о возникновении нештатных ситуациях на АЭС "Фукусима-1" из-за произошедшего не поступало.

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