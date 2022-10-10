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Девять человек погибли при обрушении крыши дома на севере Пакистана

Другие страны Материалы 10 октября 2022 07:28 (UTC +04:00)
Девять человек погибли при обрушении крыши дома на севере Пакистана

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По меньшей мере девять человек погибли в результате обрушения крыши жилого дома в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Doon.

По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье утром в городе Чилас, расположенном в северной части региона. Причиной происшествия стало ветхое состояние глинобитной крыши. Как пишет издание, в результате внезапного обрушения погибли восемь детей и одна женщина. Как уточняет издание, их тела удалось извлечь из-под обломков в ходе двухчасовой спасательной операции.

Отмечается, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семье погибших через Twitter.

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