Совет глав МИД СНГ обсудит в Астане международную и региональную повестку

Совет министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц СНГ обсудит в среду на заседании в казахстанской столице вопросы региональной и международной повестки дня, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание саммита Содружества и заседания Совета глав правительств СНГ.

Встреча пройдет под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Ранее официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров сообщил, что участники мероприятия обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств.

Кроме того, планируется, что министры иностранных дел СНГ рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего 14 октября саммита СНГ, а также заседания Совета глав правительств Содружества, запланированного на 28 октября в Астане.

6 октября официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 октября примет участие во встрече глав МИД стран СНГ в столице Казахстана. По ее словам, министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации и утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023 год.

Кроме того, как сообщила Захарова, на встрече Лавров проинформирует партнеров о ходе СВО и итогах референдумов о присоединении четырех регионов. При этом особое внимание планируется уделить вопросам обеспечения безопасности на пространстве Содружества и его внешних границах. Официальный представитель МИД также обратила внимание, что в ходе встречи предполагается принять ряд решений в культурно-гуманитарной, правоохранительной и правочеловеческой сферах, в частности план мероприятий по проведению в СНГ в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников организации на 2023-2024 годы.

Казахстан в этом году председательствует в органах Содружества. Ожидается, что на саммите президент республики Касым-Жомарт Токаев подведет итоги работы казахстанской стороны в этом направлении. Кроме того, планируется, что на встрече лидеров стран объединения будет принято решение о передаче председательства в СНГ в будущем году Киргизии и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.