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Южная Корея ввела санкции против физических лиц и организаций из КНДР

Другие страны Материалы 14 октября 2022 04:37 (UTC +04:00)
Южная Корея ввела санкции против физических лиц и организаций из КНДР

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Правительство Республики Корея вводит собственные санкции в адрес 15 физических лиц и 16 организаций из-за ракетной программы КНДР. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем недавние ракетные провокации Северной Кореи, которые прошли с беспрецедентной частотой и подразумевали применение тактического ядерного оружия против нас. Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций", - сказано в сообщении МИД.

Подобные ограничения южнокорейское правительство не вводило около пяти лет.

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