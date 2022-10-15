Илон Маск продолжит оплачивать Starlink для Украины

Миллиардер Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", он написал в субботу в своем Twitter.

"Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", — заявил предприниматель.

14 октября SpaceX заявила Пентагону, что больше не будет платить за обслуживание Starlink в Украине. При этом бизнесмен не стал просить компенсацию за предыдущие вложения в сеть связи на Украине.