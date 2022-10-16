Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

В Пекине откроется 20-й съезд Компартии Китая

Другие страны Материалы 16 октября 2022 03:12 (UTC +04:00)
В Пекине откроется 20-й съезд Компартии Китая

Читайте Trend в

20-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открывается в воскресенье в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина и продлится до 22 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Почти 2,3 тыс. делегатов форума, представляющих 96,7 млн членов правящей партии, обсудят итоги последних пяти лет и утвердят цели и задачи развития страны с населением 1,4 млрд человек на следующее пятилетие, а возможно и более длительный период.

Церемония открытия начнется в 10:00 по пекинскому времени (06:00 GMT+4). Как ожидается, с отчетным докладом Центрального комитета выступит генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости