В Пекине откроется 20-й съезд Компартии Китая

20-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открывается в воскресенье в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина и продлится до 22 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Почти 2,3 тыс. делегатов форума, представляющих 96,7 млн членов правящей партии, обсудят итоги последних пяти лет и утвердят цели и задачи развития страны с населением 1,4 млрд человек на следующее пятилетие, а возможно и более длительный период.

Церемония открытия начнется в 10:00 по пекинскому времени (06:00 GMT+4). Как ожидается, с отчетным докладом Центрального комитета выступит генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.