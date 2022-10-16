Си Цзиньпин указал на прорыв в космических и атомных проектах Китая

Китай в последние годы добился прорыва по ряду ключевых технологий, в том числе при осуществлении космических и атомных проектов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на XX съезде КПК.

"Мы добились прорыва в нескольких ключевых технологических сферах, наблюдается масштабное развитие новых стратегических отраслей, - подчеркнул он, выступая на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который проходит в Пекине. - Наша страна добилась важных результатов по таким направлениям, как пилотируемые космические полеты, исследование Луны, <...> спутниковая навигация, квантовые и атомные технологии".

Среди прочих сфер китайский лидер упомянул создание сверхмощных компьютеров, глубоководные океанические исследования и биологические технологии, используемые в фармацевтике. По его словам, Пекин уделяет пристальное внимание высококачественному развитию, а также структурным преобразованиям - факторам, играющим первостепенно важную роль при интенсивном и инновационном экономическом росте.

"Мощь нашей экономики усилилась, она совершила исторический подъем", - добавил Си Цзиньпин.