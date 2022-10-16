Си Цзиньпин заявил об усилении стратегических возможностей ВС Китая

КНР усилит стратегические возможности своих вооруженных сил по защите суверенитета. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны претворить в жизнь идею партии об укреплении армии в новую эпоху, <�…> ускорить модернизацию военной теории, модернизацию военной организации, личного состава, вооружений и техники, улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета", - заявил он.

О модернизации армии

Китай выполнит столетний план по всесторонней модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и ускорению трансформации своих вооруженных сил в армию мирового уровня к 2027 году, заявил Си Цзиньпин.

"Реализация цели к столетию создания армии (2027 год) в намеченные сроки и ускорение трансформации НОАК в вооруженные силы мирового класса - стратегическое требование всестороннего строительства современного социалистического государства", - заявил глава КНР.

Он также подчеркнул необходимость ускорить всестороннюю модернизацию НОАК и улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета.