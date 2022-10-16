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Си Цзиньпин призвал укреплять продовольственную и энергетическую безопасность Китая

Другие страны Материалы 16 октября 2022 09:34 (UTC +04:00)
Си Цзиньпин призвал укреплять продовольственную и энергетическую безопасность Китая

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Китай продолжит укреплять свою продовольственную и энергетическую безопасность, а также безопасность цепочек производства и поставок. Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо укреплять способность обеспечивать национальную безопасность, <...> обеспечивать безопасность продовольственной сферы, энергоресурсов, а также важных производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал он.

Си Цзиньпин также отметил, что необходимо защищать законные права и интересы граждан и юридических лиц КНР за рубежом, совершенствовать систему общественной безопасности.

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