Япония ввела санкции против связанных с КНДР компаний

Японское правительство вводит санкции, включающие заморозку активов в случае их обнаружения, против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, рассказал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в понедельник во время пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Он уточнил, что мера была принята из-за "повторяющихся провокационных действий Северной Кореи". Мацуно отметил, что такая политика неприемлема. «Они угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества», — объяснил он причины введения ограничительных мер.