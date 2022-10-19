Четыре судна доставят украинскую пшеницу и соевые бобы в Турцию и Израиль

Украинские порты во вторник покинули четыре сухогруза с 49 тыс. тонн пшеницы и соевых бобов, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"18 октября украинские порты покинули четыре судна, они перевозят в общей сложности 49 тыс. тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Три сухогруза: Matrix (7 тыс. тонн пшеницы), Hasan (6 тыс. тонн соевых бобов) и Esence (6 тыс. тонн пшеницы) направились в Турцию. Судно Mastro Mitros перевезет в Израиль 33 тыс. тонн пшеницы.

В СКЦ отметили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 18 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 860 365 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 719 судов - 365 на прибытие в украинские порты и 354 на выход из них", - отмечается в сообщении.