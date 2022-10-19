КНДР произвела порядка 250 артиллерийских выстрелов в сторону буферных зон

Северная Корея произвела около 250 артиллерийских выстрелов в сторону Желтого и Японского морей, сообщают во вторник южнокорейские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи заявили, что КНДР произвела порядка 100 артиллерийских выстрелов в сторону Желтого моря около 22:00 во вторник, а также около 150 артиллерийских выстрелов в сторону Японского моря начиная с 23:00.

Артиллерийские выстрелы пришлись на восточную и западную буферные зоны к северу от фактической межкорейской морской границы, которая была очерчена в соответствии с Всеобъемлющим военным соглашением двух Корей, подписанным в 2018 году.

14 октября КНДР также произвела несколько сотен артиллерийских выстрелов, попавших в буферные зоны.