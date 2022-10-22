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В Пакистане сообщили о ликвидации четырех террористов

Другие страны Материалы 22 октября 2022 00:57 (UTC +04:00)
В Пакистане сообщили о ликвидации четырех террористов

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Силы безопасности Пакистана ликвидировали по меньшей мере четырех экстремистов в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва). Об этом в пятницу сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны (ISPR), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, боевики были уничтожены в результате перестрелки в районе Спинвам, расположенном в северной части округа. Потерь среди спецназа нет. С места боестолкновения изъяли оружие и боеприпасы. Уточняется, что ликвидированные экстремисты принимали активное участие в нападениях на представителей национальных сил безопасности.

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