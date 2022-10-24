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Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР морской границы

Другие страны Материалы 24 октября 2022 02:31 (UTC +04:00)
Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном КНДР морской границы

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Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения между двумя странами в Желтом море. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, судно КНДР пересекло линию разграничения в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннёндо рано утром, но взяло курс на север после того, как южнокорейские ВМС произвели серию предупредительных выстрелов.

В ответ на действия южнокорейских военных КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Генеральный штаб Корейской народной армии.

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