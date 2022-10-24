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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2

Другие страны Материалы 24 октября 2022 07:27 (UTC +04:00)
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в понедельник у берегов Филиппин. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Давао (провинция Южный Давао), население которого превышает 1,77 млн человек. Очаг залегал на глубине 250 км.

Специалисты не исключили вероятность повторных землетрясений в этом районе. Угрозы цунами нет, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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