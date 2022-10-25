Аргентина обсуждает проекты по строительству железных дорог с компанией из Китая

Президент Аргентины Альберто Фернандес обсудил с руководством китайской железнодорожной компании China Railway International Group реализацию проектов на территории южноамериканской республики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Альберто Фернандес принял сегодня днем в своем кабинете президента China Railway International Group для рассмотрения различных проектов в сфере инфраструктуры, энергетики и технологий, которые может реализовать эта компания в стране в рамках присоединения Аргентины к китайской инициативе по международному сотрудничеству "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече, в частности, обсуждались проекты по строительству железных дорог в провинциях Корриентес, Санта-Фе, Чако и Энтре-Риос.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 140 стран и порядка 30 международных организаций.