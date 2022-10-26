Расходы на обслуживание F-35 в Японии в три раза превысят траты на их покупку в США

Расходы ВВС Японии на обслуживание закупаемых в США истребителей пятого поколения F-35 в итоге в два-три раза превысят затраты на их приобретение. К 2030 году из-за дороговизны деталей и узлов они достигнут 4,4 трлн иен (почти $30 млрд). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета Asahi Shimbun, ссылаясь на источники в Министерстве финансов Японии.

Это ведомство, по данным издания, озабочено столь крупными расходами на обслуживание новейшей американской военной техники. Ситуацию усугубляет падение курса иены по отношению к доллару, что еще больше повышает подобные затраты в пересчете в японскую национальную валюту.

В военном и финансовом ведомствах страны, отмечает газета, возлагают надежды на снижение цен на запчасти и узлы для новейших самолетов, которое можно обеспечить за счет расширения их производства. В 2018 году правительство страны приняло решение закупить 105 F-35, которые должны стать главной ударной силой японских ВВС. В общей сложности предполагается приобрести 147 таких самолетов.

Из-за нехватки материалов для техобслуживания в случае чрезвычайных обстоятельств в Японии можно немедленно использовать лишь чуть больше половины имеющейся военной техники, сообщала ранее ведущая экономическая газета Nikkei. По ее данным, остальные самолеты и танки ждут ремонта или плановой замены узлов.