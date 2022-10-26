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В CNPC заявили, что нефть и газ останутся основными источниками энергии до 2040 года

Другие страны Материалы 26 октября 2022 17:32 (UTC +04:00)
В CNPC заявили, что нефть и газ останутся основными источниками энергии до 2040 года

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Нефть и природный газ сохранят статус основных источников энергии до 2040 года. Об этом заявил президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюнь.

"Нефть и природный газ по-прежнему сохраняют свой статус основных источников энергии до 2040 года. Особенно природный газ, как низкоуглеродный ископаемый источник энергии, имеет важное положение и широкое применение для низкоуглеродного перехода", - сказал он, выступая на международной конференции в Ашхабаде.

В настоящее время, по словам спикера, CNPC осуществляет инвестиции в энергетическую отрасль в более чем 30 странах и регионах мира. CNPC становится надежным партнером международных корпораций.

Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана 2022" проходят 26-28 октября в Ашхабаде.

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