Норвегия выступила за создание коммерческого механизма газовых сделок в ЕС

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд считает разумным создать коммерческий механизм газовых сделок в ЕС, а не вводить динамический потолок цен на природный газ, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Самый разумный способ справиться [с проблемами на газовом рынке] в будущем, а также с нынешней особой ситуацией [с высокими ценами на газ] - это учредить коммерческую структуру, в рамках которой компании будут проводить встречи и заключать газовые и энергетические контракты", - цитирует Аасланда в четверг брюссельский портал EUobserver.

Норвежский министр ввиду того, что внутри ЕС продолжаются горячие дискуссии в поиске решения энергетического кризиса, отметил, что диалог по этому вопросу очень важен. "Я всецело уважаю то, как работают ЕС и Еврокомиссия. Наша позиция предельно ясна: мы хотим, чтобы решение было в коммерческих рамках", - сказал он.

В ЕС продолжаются дискуссии относительно мер по борьбе с энергетическим кризисом в сообществе. Во вторник министры энергетики ЕС на состоявшемся в Люксембурге заседании Совета ЕС по энергетике поддержали динамическое ограничение цен на электричество и газ в сообществе. В то же время, достичь практических договоренностей странам пока не удалось. Министры снова встретятся в Брюсселе 24 ноября, чтобы утвердить пакет экстренных антикризисных мер. Ожидается, что этот пакет будет включать создание динамического ценового коридора для биржевых цен на природный газ в странах ЕС, запуск механизма совместных закупок сжиженного природного газа на уровне до 15% от объема его потребления в Европе, введение мер по поддержке потребителей.