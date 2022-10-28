Землетрясение на Филиппинах затронуло более 147,3 тыс. человек

Последствия землетрясения, произошедшего на Филиппинах во вторник, затронули более 147,3 тыс. человек, пострадали 85. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в пятницу отчета Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В нем отмечается, что 647 человек размещены в трех эвакуационных центрах. Землетрясение повредило 4,67 тыс. домов и уничтожило 14. Ущерб нанесен 223 инфраструктурным объектам, он оценивается в 81,9 млн песо ($1,4 млн).

Подземные толчки повредили восемь дорог и один мост. В пяти городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, однако везде оно уже восстановлено. Из-за стихийного бедствия приостановлены занятия в 94 учебных заведениях, а также работа на 86 предприятиях. На оказание помощи правительство выделило 353 тыс. песо ($6 тыс.).

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано 25 октября на острове Лусон. Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин, эпицентр стихии находился в 7 км к северо-западу от муниципалитета Тинег в провинции Абра, население которого превышает 4,97 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 28 км. С момента первого подземного толчка сейсмологи зарегистрировали почти 700 афтершоков в этом и соседних районах.