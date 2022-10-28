Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Другие страны Материалы 28 октября 2022 07:56 (UTC +04:00)
КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Читайте Trend в

Военные КНДР произвели запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Южнокорейские военные пока не назвали тип ракеты и не привели другие детали пуска, такие как дальность, высота и скорость полета. Эта информация анализируется.

Как отмечает агентство, запуск состоялся в последний день южнокорейских учений "Хогук", начавшихся 17 октября. В рамках этих маневров в среду ВМС и Корпус морской пехоты Республики Корея провели масштабные учения по высадке морского десанта в районе города Пхохан на берегу Японского моря. В понедельник ВМС Республики Корея начали масштабные маневры с участием 20 кораблей в Желтом море. Ранее в СМИ КНДР эти учения подверглись критике.

14 октября КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости