КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Военные КНДР произвели запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Южнокорейские военные пока не назвали тип ракеты и не привели другие детали пуска, такие как дальность, высота и скорость полета. Эта информация анализируется.

Как отмечает агентство, запуск состоялся в последний день южнокорейских учений "Хогук", начавшихся 17 октября. В рамках этих маневров в среду ВМС и Корпус морской пехоты Республики Корея провели масштабные учения по высадке морского десанта в районе города Пхохан на берегу Японского моря. В понедельник ВМС Республики Корея начали масштабные маневры с участием 20 кораблей в Желтом море. Ранее в СМИ КНДР эти учения подверглись критике.

14 октября КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности.