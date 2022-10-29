Запуск зонда Psyche к одноименному астероиду запланирован на 2023 год

Запуск миссии межпланетной автоматической станции Psyche ("Психея") к одноименному астероиду запланирован на октябрь 2023 года, сообщило в субботу Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В пятницу управление приняло решение, что миссия Psyche будет продолжена, стартовое окно откроется 10 октября 2023 года", - говорится в сообщении американского космического ведомства.

Первоначально старт миссии к Психее, расположенной в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, планировался на 2022 год.

Однако в июне директор Лаборатории реактивного движения NASA Лори Лешин сообщила, что программное обеспечение, необходимое для благополучной отправки зонда к астероиду, не было достаточно протестировано, и специалисты не успеют провести все испытания к моменту запуска в текущем году. В итоге было решено провести расширенное независимое исследование возможности запуска зонда в 2023 или 2024 году.

По итогам исследования, специалисты пришли к выводу, что все трудности на пути к запуску могут быть преодолены к 2023 году.

В данный момент специалисты продолжают тестировать программное обеспечение для системы управления, навигации и контроля аппарата, а также рассматривают возможность отправить миссию зонда по исследованию систем двойных астероидов Janus, которую планировалось отправить вместе с Psyche на одной ракете Falcon 9 компании SpaceX.

По замыслу управления, зонд, стартовав в 2023 году, в 2026-м воспользуется гравитационными силами Марса, чтобы выйти на необходимую для сближения с астероидом орбиту. В 2029 году он выйдет на орбиту астероида и проведет на ней 21 месяц, где будет делать снимки поверхности небесного тела, изучать его строение, по данным ученых богатое никелем и железом, а также исследовать его магнитное поле.