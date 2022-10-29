Протестующие в Канаде прервали мероприятие с Блинкеном

Протестующие против продолжения конфликта в Украине демонстранты временно прервали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в канадском Монреале. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает агентство Bloomberg.

"Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия в Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале", — передает агентство.

Политики проводили встречу с членами организации, которая занимается помощью сирийским беженкам. В этот момент протестующие начали скандировать "Янки, убирайтесь домой" и "Мы не хотим, чтобы вы здесь были". Из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось сменить площадку для общения с журналистами в другом месте.

В то же время журналист радиостанции Radio-Canada, опубликовавшая видео с мероприятия, рассказала, что демонстранты выступали против вмешательства США и Канады в дела Гаити.