В МККК надеются, что новое соглашение по зерну будет достигнуто

Международный комитет Красного Креста (МККК) рассчитывает, что будет заключено новое соглашение об экспорте зерна, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Любое решение, которое поможет тем, кто стремится обеспечить средства к существованию для своих семей, следует приветствовать, и мы надеемся, что новое соглашение будет достигнуто", - заявили в МККК.

В комитете подчеркнули, что зерновая сделка "имела решающее значение для людей, которые изо всех сил пытаются прокормить свои семьи по всему миру, в том числе в странах, затронутых конфликтами".