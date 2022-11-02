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В МККК надеются, что новое соглашение по зерну будет достигнуто

Другие страны Материалы 2 ноября 2022 08:02 (UTC +04:00)
В МККК надеются, что новое соглашение по зерну будет достигнуто

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Международный комитет Красного Креста (МККК) рассчитывает, что будет заключено новое соглашение об экспорте зерна, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Любое решение, которое поможет тем, кто стремится обеспечить средства к существованию для своих семей, следует приветствовать, и мы надеемся, что новое соглашение будет достигнуто", - заявили в МККК.

В комитете подчеркнули, что зерновая сделка "имела решающее значение для людей, которые изо всех сил пытаются прокормить свои семьи по всему миру, в том числе в странах, затронутых конфликтами".

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