В ООН надеются на продление зерновой сделки

ООН выражает надежду, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, будет продлена, а положения соглашений будут выполняться в полном объеме. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень надеемся, что сделка будет продлена и будет выполняться в полном объеме", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш провел в последние дни ряд разговоров о зерновой сделке с представителями РФ. "Генеральный секретарь за последние три дня не говорил непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным. Однако он говорил с различными представителями РФ", - сказал Дюжаррик.