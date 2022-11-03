Трюдо принял решение об очном присутствии на саммите G20 на Бали

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свое личное участие на саммите «большой двадцатки», который состоится в Индонезии в середине ноября, сообщается в среду на сайте канадского кабмина, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как отмечается, в рамках форума он собирается работать с партнерами над продвижением общих приоритетов, в том числе сфере урегулирования продовольственного кризиса.

«На саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября 2022 года, премьер-министр будет работать с партнерами над продвижением общих приоритетов в рамках темы этого года «Восстанавливать вместе, восстанавливаться сильнее», включая решения проблем продовольственной и энергетической нестабильности, изменения климата и здоровья», — говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе канадского правительства, помимо визита на G20, Трюдо собирается посетить саммит АСЕАН в Пномпене, а также встречу глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде. При этом премьер Канады также планирует приехать на форум франкоязычных стран, который пройдет в Тунисе.