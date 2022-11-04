Япония, США и Южная Корея планируют трехстороннюю встречу в середине ноября

Япония, США и Южная Корея планируют в середине ноября провести трехстороннюю встречу на высшем уровне. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, одной из главных тем станет ситуация вокруг Северной Кореи из-за ее ракетных пусков. Пока неизвестно, где пройдут переговоры, однако отмечается, что встреча состоится на одном из международных мероприятий в Азиатском регионе.

Уточняется, что в середине ноября в Индонезии пройдет саммит G20, а позднее в Таиланде - саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.