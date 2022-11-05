В центральной части Мексики неизвестный обстрелял из автомата студентов

Неизвестный преступник в пятницу открыл огонь из автомата по молодым людям в питейном заведении в штате Пуэбла в центральной части Мексики, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Жертвами нападения в муниципалитете Сакатлан стали два человека, еще девять получили ранения.

Сведений о возможных мотивах нападения обнародовано не было. По данным издания, погибшие и пострадавшие были студентами одного из региональных институтов, и правоохранительные органы не исключают, что убийца мог учиться вместе с ними.

В 2021 году, согласно официальным данным, в латиноамериканской стране от рук преступников погибли свыше 33,3 тыс. человек. Подавляющее большинство умышленных убийств было совершено с применением огнестрельного оружия.