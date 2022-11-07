В Алжире заявили, что решение ОПЕК+ стабилизирует цену на нефть на уровне $100 за баррель

Принятое в начале октября решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поможет стабилизировать цену на уровне $100 за баррель до конца года. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб, выступая в парламенте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на снижение цен на нефть и опасения глобальной рецессии, последнее решение стран ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки должно сохранить рыночный баланс и стабильность цен на уровне $100 за баррель до конца года", - цитирует главу ведомства информационное агентство Algeria Press Service.

"Цены на нефть восстановились после беспрецедентного падения рынков в начале 2020 года из-за появления и распространения коронавируса", - указал он.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече в Вене 5 октября договорились о снижении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года.