КНДР выразила сожаление из-за осуждения в ООН ее ракетных пусков

Северная Корея во вторник заявила о глубоком сожалении в связи с тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с осуждением ракетных пусков, осуществленных КНДР на прошлой неделе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я выражаю глубокое сожаление в связи с тем, что генеральный секретарь ООН 4 ноября выступил с заявлением, необоснованно обвиняя КНДР за меры, принятые в качестве справедливого противодействия и в целях самообороны, чтобы противостоять военным провокациям США, и категорически отвергаю это", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел по делам международных организаций Ким Сон Гена, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Дипломат заявил также: "Суровым фактом является то, что генеральный секретарь ООН повторяет то, что говорят Белый дом и госдеп, как бы являясь их рупором. Это вызывает сожаление".

"Если военные учения, проводимые (...) с привлечением авианосца и стратегических бомбардировщиков против суверенного государства, описываются как "оборонительные", а осуществление справедливого права на самооборону, чтобы справиться с ними, будет клеймиться как "провокация", то ООН, чья важнейшая миссия заключается в поддержании глобального мира и безопасности, потеряет правомерность своего существования", - добавил он.