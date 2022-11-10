Переговоры Ирана с агентством прошли безрезультатно - Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в кулуарах 27-й сессии Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что переговоры МАГАТЭ с представителями Ирана в Вене, посвященные ядерной программе Тегерана, не принесли результат, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

«Итак, они не принесли ничего нового», — сказал он.

По словам Гросси, стороны будут продолжать контакты. Представителя МАГАТЭ могут посетить Иран в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Иран во время парада в честь основателя страны Имама Хомейни представил две новые ракеты собственной разработки — «Резван» и «Хайбар-Шекан».

По данным издания, дальность действия ракет составляет 1400-1450 км, они работают на жидком топливе и имеют отделяемую головную часть. У «Хайбар-Шекан» боеголовка обладает способностью маневрировать.