Банк Мексики поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 10%

Банк Мексики в четверг сообщил о повышении ключевой ставки до уровня в 10% годовых, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как подчеркивают местные СМИ, речь идет о новом рекордном показателе.

"Правление Банка Мексики решило увеличить ставку на 75 б. п. <...>, до 10%, решение вступает в силу с 11 ноября 2022 года", - говорится в обнародованном заявлении регулятора. В конце сентября ключевая ставка в латиноамериканской стране была поднята до 9,25% годовых после того, как инфляция достигла 8,7%, став самой высокой с 2000 года.

Эта мера вместе с другими действиями властей позволила снизить темпы роста цен на товары и услуги. Согласно данным Национального института статистики и географии, обнародованным ранее на текущей неделе, инфляция по итогам октября сократилась до 8,41% в годовом выражении.

Власти Мексики в мае внедрили программу по сдерживанию роста цен. Комплекс мер, первоначально рассчитанный на полгода, предусматривал стабилизацию стоимости горючего и электричества, отказ от увеличения тарифов на железнодорожные перевозки, телефонную связь и интернет-подключение, а также повышение объемов производства зерновых. На эти цели было выделено 574,62 млрд песо ($28 млрд).

В октябре правительство договорилось с представителями деловых кругов о борьбе с подорожанием продовольствия. Ожидается, что соглашение, которое будет действовать до конца февраля 2023 года, позволит снизить цену базового набора товаров и услуг на 8%.