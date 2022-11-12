В Канаде в результате стрельбы около колледжа четыре человека получили ранения

Четыре человека получили ранения во время стрельбы рядом с одним из колледжей в канадском Лавале (провинция Квебек). Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел вечером в пятницу. По данным канала, полученные этими людьми ранения не представляют опасности для жизни. Кто именно пострадал, пока не сообщается.

В здание колледжа после происшествия никого не впускают и не выпускают. По последним данным, полиция до сих пор проводит обыски помещения. Предположительно, там могли укрыться один или несколько человек, которые могут быть причастны к стрельбе.