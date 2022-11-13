Число случаев COVID-19 в мире превысило 634,9 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 634 млн 983 тыс. 244, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 609 тыс. 692 человека.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
|Число случаев COVID
|Число умерших пациентов
|США
|97 млн 995 тыс. 355
|1 млн 74 тыс. 484
|Индия (данные на утро субботы)
|44 млн 665 тыс. 643
|530 528
|Франция (данные на утро пятницы)
|37 млн 288 тыс. 432
|158 711
|Бразилия (данные на утро субботы)
|34 млн 908 тыс. 198
|688 656
|Германия
|36 млн 33 тыс. 395
|155 588
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 848,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 405, в Бразилии - 3 198, в Германии - 1 855. Сведения не изменись с минувшей субботы.